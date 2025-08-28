HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı. Öte yandan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursa da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı 1

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE YAYILDI

Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.

Bursa da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı 2

CAMİDEN ANONS YAPILIP VATANDAŞLAR UYARILDI! YANGIN MAHALLE SINIRINA DAYANDI

327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

Bursa da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı 3

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Bursa-Yenişehir kara yolu, Yenişehir ilçesindeki orman yangını sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Bursa da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı 4

"SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN DEVAM ETMEKTEDİR"

Yangınla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yenişehir ilçemizde meydana gelen orman yangını hakkında. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, ilçede Koyunhisar, Marmaracık ve Fethiye mahallelerimiz arasında ormanlık alanda etkili olan yangına ilk müdahalesini hızla gerçekleştirmiş olup, söndürme çalışmaları, destek ekipler beraberinde havadan ve karadan devam etmektedir. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan araçlara trafikte öncelik tanınması önem arz etmektedir. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz.

Bursa da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı 5

YANGIN HAYVAN ÇİFTLİKLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, yangının ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DE YANGIN TEHDİDİ ALTINDA

Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.

(DHA-İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyeti Müdürü Yıldız duyurdu: Suç çetelerine operasyon!Emniyeti Müdürü Yıldız duyurdu: Suç çetelerine operasyon!
Suriye'ye harekat olacak mı? Bakan Güler canlı yayında açıkladıSuriye'ye harekat olacak mı? Bakan Güler canlı yayında açıkladı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.