Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı... Anons yapılıp vatandaşlar uyarıldı

Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE YAYILDI

Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.

CAMİDEN ANONS YAPILIP VATANDAŞLAR UYARILDI! YANGIN MAHALLE SINIRINA DAYANDI

327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Bursa-Yenişehir kara yolu, Yenişehir ilçesindeki orman yangını sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

"SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN DEVAM ETMEKTEDİR"

Yangınla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yenişehir ilçemizde meydana gelen orman yangını hakkında. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, ilçede Koyunhisar, Marmaracık ve Fethiye mahallelerimiz arasında ormanlık alanda etkili olan yangına ilk müdahalesini hızla gerçekleştirmiş olup, söndürme çalışmaları, destek ekipler beraberinde havadan ve karadan devam etmektedir. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan araçlara trafikte öncelik tanınması önem arz etmektedir. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz.

YANGIN HAYVAN ÇİFTLİKLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, yangının ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DE YANGIN TEHDİDİ ALTINDA

Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.

(DHA-İHA)