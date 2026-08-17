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Bursa'da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak boş tarlaya uçtu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu

Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Samanlı Otoban Bağlantısı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bursa da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu 1

OTOMOBİL BARİYERLERİ AŞARAK TARLAYA UÇTU

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtularak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bursa da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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