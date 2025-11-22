HABER

Bursa'da otomobil bisikletli gruba çarptı! Yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin, bisikletli gruba çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Müşküle Mahallesi'nde, meydana geldi. İznik'ten Gemlik istikametine giden bisikletli gruba, A.Y. (52) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada bisikletlilerden D.A. (25) ile F.Y. (35) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

