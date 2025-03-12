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  4. Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.03.2025 00:27
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre İnegöl'den Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Muhammed İ. (33) yönetimindeki otomobil, önünde giden Ahmet B. (17) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

DİREĞE ÇARPARAK DURDU!

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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