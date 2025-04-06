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Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı! Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y.'nin (40) kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı! Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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