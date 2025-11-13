HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil A. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.’ye ait tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil A., ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı 1

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı 2

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı 3

Bursa’da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 katlı binada yangın paniği4 katlı binada yangın paniği
Okul bahçesinde 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde katledildi!Okul bahçesinde 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde katledildi!

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.