Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Muradiye Mahallesi'nde E.F. (51) idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı.
Otomobilin çarpması sonucu kaldırımda yürüyen K.Ö. (60) ve O.D. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan K.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. (AA)
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