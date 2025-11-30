HABER

Bursa'da pazar alanında yangın!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kapalı pazar alanındaki trafo odasında yangın çıktı. Pazar alanında bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’ndeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda meydana geldi. Trafo odasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla pazar alanını boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı incelemede, dumanın trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

