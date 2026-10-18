Bursa’da sağanak çadırları vurdu, mevsimlik işçiler için yurt ve spor salonu açıldı

Yenişehir’de çadırların bulunduğu bölgede yaşayan mevsimlik işçilerin kaldığı alanlar, etkili olan yağış nedeniyle sudan etkilendi. Yağışın ardından Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek işçilerin daha sağlıklı koşullarda barınabilmesi için çalışma başlattı.

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Bu kapsamda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonu, mevsimlik işçilerin konaklaması için hazır hale getirildi.

Yetkililer tarafından hazırlanan barınma alanlarına gitmek istemediklerini belirten işçilerin durumu üzerine bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır