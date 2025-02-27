Bursa’da şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletli böyle savruldu

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı üzerinde seyir halinde bir motosikletli, şerit değiştirdiği esnada önündeki aracın da şerit değiştirdiği esnada gaza basınca kaza karıştı. Kazanın etkisi ile savrulan sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 ekiplerine bilgi verildi.

YAŞANAN OLAY KAMERADA

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün otomobile çarptıktan savrulduğu anlar arkasından gelen bir başka motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır