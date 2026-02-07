Bursa'da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizamettin E. (56) 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park ederek, karşı tarafta bulunan fırından ekmek almak için aracından indi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Nizamettin E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır