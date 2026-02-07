HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünden inen sürücü, başka bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bursa'da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizamettin E. (56) 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park ederek, karşı tarafta bulunan fırından ekmek almak için aracından indi.

Bursa da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Nizamettin E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor3 oğlunu kaybeden Gazzeli ressam acısını sanata yansıtıyor
İstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar varİstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.