Bursa’da silahla alıkoyduğu kadına kurşun yağdırdı

Bursa’da bir kadın ve silahlı erkeğin akaryakıt istasyonu içerisinde kavga ettiği ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kadını silah zoru ile alıkoyan zanlı arabasıyla olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri de peşine düştü. Yolu kesilen araçtan inen zanlı, elindeki silahla kadına kurşun yağdırdı. Polis ekipleri tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alınırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ramazan Bayramının birinci günü saat 21.30 sıralarında Panayır Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. M.A. (34), ile B.I. (32) arasındaki tartışmada silah olduğu ihbarı da alan ekipler, hızla olay yerine hareket etti. Silahla M.A.’yı alıkoyan zanlı B.I., olay yerinden araçla kaçtığının belirlenmesi üzerine ekipler güzergâh üzerinde çalışma başlattı. Kaçan araç, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Araçtan inen B.I., yanındaki kadına silahla ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de şüpheliye ateş ederek etkisiz hale getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A. kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisler tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirilen 3 sabıka kaydı olan B.I.’nın ise tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.
Zanlının ruhsatsız silahı ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

