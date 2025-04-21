Bursa'da tarihi eser operasyonu! 226 sikke ve minyatür heykel ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet minyatür heykel bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır