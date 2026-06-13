Bursa'da trafik kazası! 9 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin A. (23) yönetimindeki minibüs, ara sokaktan kavşağa çıkan Uğur A. (50) idaresindeki 1 otomobil ile çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E. (23), otomobildeki Fatıma A. (7), Peruza A. (70), Müzekkir A. (77), Emine A. (42), Elif S. (8) ve Ahmet S. (6), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır