HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa'da trafik kazası! 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! 9 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin A. (23) yönetimindeki minibüs, ara sokaktan kavşağa çıkan Uğur A. (50) idaresindeki 1 otomobil ile çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E. (23), otomobildeki Fatıma A. (7), Peruza A. (70), Müzekkir A. (77), Emine A. (42), Elif S. (8) ve Ahmet S. (6), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da uyuşturucu operasyonu! TutuklandıKonya'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandı
Balıkesir'de arazide yangın! Havadan ve karadan müdahaleBalıkesir'de arazide yangın! Havadan ve karadan müdahale

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.