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Bursa’da trafikte drift pahalıya patladı: 140 bin TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte drift yaptığı anlar araç kamerasına yansıyan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Bursa’da trafikte drift pahalıya patladı: 140 bin TL ceza

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Rüzgargülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBR 843 plakalı otomobilin sürücüsü sokaktan dönüş yaptığı sırada aracıyla drift attı.

Bursa’da trafikte drift pahalıya patladı: 140 bin TL ceza 1

CADDEDE DRİFTİN FATURASI AĞIR OLDU

O anlar, bölgede seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin dönüş sırasında arka kısmını savurarak ilerlediği görülürken, sürücünün yaptığı tehlikeli hareket çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Olayla ilgili çalışma başlatan trafik ekipleri, sürücüyü tespit ederek, drift atma ihlalinden 140 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik ceza işlemleri
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