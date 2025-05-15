HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da 'uçan villa' gündem oldu! Gerçek bakın ne çıktı

Bursa'da kaçak yapıların yıkımı sırasında bir görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Evinin yıkılacağını öğrenen bir vatandaş evini vinç ile başka bir yere taşımıştı. 'Uçan villa' olarak sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili ev sahibi “Amacım yıkım kararı alınan evi kurtarmak değildi, söküp hurdacıya satmak, en azından zararımın bir kısmını karşılamaktı" dedi.

Bursa'da 'uçan villa' gündem oldu! Gerçek bakın ne çıktı

İnegöl'de, Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerine izin alınmadan yaptırılan çelik konstrüksiyon 12 yapı hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, salı günü kaçak inşa edilen 4 evi yıkarken, 8’i ise mülk sahipleri tarafından kaldırıldı. Evinin yıkılacağını öğrenen Mesut Yavuz, görevlilerden izin alarak binasını vinç ile bir başka yere taşıdı. Evinin taşınmanı cep telefonu ile çeken Mesut Yavuz’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

VINCLE-TASINAN-CELIK-KONSTRUKSIYON-EVIN-_713982_211208

"ÖNCE KARŞI ÇIKTILAR SONRA İZİN VERDİLER"

Bir kooperatifte şoför olarak çalıştığını, ev kirasından kurtulmak için arazisi üzerine çelik konstrüksiyon ev yaptırdığını belirten Yavuz, “Görevlilerin evimi yıkmaya geldiğini öğrenince hemen yanlarına gittim. Kendilerine evimi bir başka kişiye satabileceğimi, alan olmazsa hurdaya vereceğimi söyleyerek taşımak istediğimi belirttim. Önce karşı çıktılar, sonra izin verdiler. Ben de vinci olan bir arkadaşımın desteğiyle yapıyı başka yere taşıdım. O görüntüler sosyal medyada yayılınca, 'Uçan villa', 'Acaba nereye götürüldü?' gibi şeyler konuşulmaya başlandı" diye konuştu.

VINCLE-TASINAN-CELIK-KONSTRUKSIYON-EVIN-_713980_211208

"BUNLAR ALTINDAN KALKAMAYACAĞIM MASRAFLAR"

Belediyenin, izinsiz yapı için kendisine 153 bin lira para cezası kestiğini de söyleyen Yavuz, "Bu parayı zorlansam da ödedim. Üstüne vinç, nakliye ve kesim işlemleri için de 100 bin lirayı aşan ek masraf çıktı. Bunlar, altından kalkamayacağım masraflar. Maddi gücüm olsaydı tapulu ve ruhsatlı ev alır, böyle ev yaptırmazdım. Şu an bu yapıyı alacak biri var mı, bilmiyorum. Belki hurdacılar ilgilenir. Alternatifim yok. Belki ileride gücüm yeterse bir ev almaya çalışırım" dedi.

VINCLE-TASINAN-CELIK-KONSTRUKSIYON-EVIN-_713979_211208

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polislere küfürler savurup, fiziki müdahalede bulunduPolislere küfürler savurup, fiziki müdahalede bulundu
Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldiSon dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Bursa yıkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Bakanlık fotoğraflarını paylaştı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Bakanlık fotoğraflarını paylaştı

Liderler arasında ilginç diyalog! Kahkahalara boğuldular: "Burada 3 taht var" diyerek sahiplerini sıraladı...

Liderler arasında ilginç diyalog! Kahkahalara boğuldular: "Burada 3 taht var" diyerek sahiplerini sıraladı...

Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

O sektörde çalışanlar dikkat! Yüzde 85 indirim uygulanacak

O sektörde çalışanlar dikkat! Yüzde 85 indirim uygulanacak

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.