Bursa'da 'uçan villa' gündem oldu! Gerçek bakın ne çıktı

İnegöl'de, Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerine izin alınmadan yaptırılan çelik konstrüksiyon 12 yapı hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, salı günü kaçak inşa edilen 4 evi yıkarken, 8’i ise mülk sahipleri tarafından kaldırıldı. Evinin yıkılacağını öğrenen Mesut Yavuz, görevlilerden izin alarak binasını vinç ile bir başka yere taşıdı. Evinin taşınmanı cep telefonu ile çeken Mesut Yavuz’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

"ÖNCE KARŞI ÇIKTILAR SONRA İZİN VERDİLER"

Bir kooperatifte şoför olarak çalıştığını, ev kirasından kurtulmak için arazisi üzerine çelik konstrüksiyon ev yaptırdığını belirten Yavuz, “Görevlilerin evimi yıkmaya geldiğini öğrenince hemen yanlarına gittim. Kendilerine evimi bir başka kişiye satabileceğimi, alan olmazsa hurdaya vereceğimi söyleyerek taşımak istediğimi belirttim. Önce karşı çıktılar, sonra izin verdiler. Ben de vinci olan bir arkadaşımın desteğiyle yapıyı başka yere taşıdım. O görüntüler sosyal medyada yayılınca, 'Uçan villa', 'Acaba nereye götürüldü?' gibi şeyler konuşulmaya başlandı" diye konuştu.

"BUNLAR ALTINDAN KALKAMAYACAĞIM MASRAFLAR"

Belediyenin, izinsiz yapı için kendisine 153 bin lira para cezası kestiğini de söyleyen Yavuz, "Bu parayı zorlansam da ödedim. Üstüne vinç, nakliye ve kesim işlemleri için de 100 bin lirayı aşan ek masraf çıktı. Bunlar, altından kalkamayacağım masraflar. Maddi gücüm olsaydı tapulu ve ruhsatlı ev alır, böyle ev yaptırmazdım. Şu an bu yapıyı alacak biri var mı, bilmiyorum. Belki hurdacılar ilgilenir. Alternatifim yok. Belki ileride gücüm yeterse bir ev almaya çalışırım" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır