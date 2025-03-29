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  4. Bursa'da yağışlı havada feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'da yağışlı havada feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

29.03.2025 08:14
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Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'da yağışlı havada feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Çakırca istikametine seyir halinde olan Yusuf E. idaresindeki 16 P 6263 plakalı BMW marka araç ile İznik merkez istikametine seyir halinde olan idaresindeki 34 MIS 405 plakalı Fiat Egea marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sonucu Yusuf E., Erdoğan B., Mustafa B., Sevilay B. ve Enes B. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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34 MIS 405 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa B. nin durumunun ağır olduğu ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Jandarma, kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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