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Bursa'da yangın bölgesine giderken kalp krizinden hayatını kaybeden itfaiyeci defnedildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, raporlu olduğu halde orman yangınının çıktığı bölgeye giderken araçta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden itfaiye eri, toprağa verildi.

Bursa'da yangın bölgesine giderken kalp krizinden hayatını kaybeden itfaiyeci defnedildi

Yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan ve kalp krizinden yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ramazan Şaşkın (38) için Büyükorhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şaşkın'ın cenazesi kılınan namazından ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

İtfaiye erinin yakınları, evlerinin önünde kurulan çadırda, taziyeleri kabul etti.

Bölgede çıkan yangın nedeniyle izinli personeli görev yerine ulaştırmak amacıyla gelen araca binen Şaşkın, araçta kalp krizi geçirmiş, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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