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Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne- kızı itfaiye kurtardı

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangından mahsur kalan ve dumandan etkilenen anne- kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da yangın! Mahsur kalan anne- kızı itfaiye kurtardı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Evden çıkan dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Şehriban B. (70) ile ismi öğrenilemeyen kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne- kız ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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