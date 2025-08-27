HABER

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti... Mahalleli sokağa döküldü

Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da Doğan Ş, 3 çocuk annesi olan Sevgi Yandık'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından teslim olan katil, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi ve cinayeti bu yüzden işlediğini aktardı. Öte yandan cinayetin ardından mahalleli sokağa döküldü.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve eski eşi Doğan Ş. (31) birlikte yaşamayı sürdürdüler.

Bursa da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti... Mahalleli sokağa döküldü 1

AĞIR YARALANDI

İkili arısında sık sık yaşanan tartışmaların sonuncusu, oturdukları parkta yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti... Mahalleli sokağa döküldü 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gerçekleştirildi.

Bursa da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti... Mahalleli sokağa döküldü 3

YASAK AŞK İDDİASI

Olayın zanlısı Doğan Ş., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısın kendisini aldattığı şüphesiyle bıçakladığını beliren Doğan Ş., pişman olduğunu dile getirdi.

(İHA)

