Bursa'da yavru kedi vahşice katledildi! Vatandaşlar ayağa kalktı

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletle vahşice öldürülen bir yavru kedi, sokak sakinleri tarafından bulundu. Bölgedeki hayvanseverler ve vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki mesajları paylaşırken, sorumluların bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için çalışmalar sürerken, ilgili birimlere ek talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır