Bursa’da ‘yok artık’ dedirten olay! Savcıyı görebilmek için yeğenini öldürdü

2022 yılında yaşanan ve ayrıntıları yeni ortaya çıkan olay, duyanları hayrete düşürdü. 81 yaşındaki Kerim Yakut, takip edildiğinden şüphelenip şikayetçi olmak için adliyenin yolunu tuttu. Ancak başaramayınca akıl almaz bir plan yaptı. Hiçbir şeyden haberi olmayan yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

EKMEK BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın özel haberine göre; Yakut, planı için yeni Cevdet Asa’nın bulunduğu köy kahvehanesine gitti. Asa, gazete okuduğu esnada elindeki ekmek bıçağıyla onu göğsünden yaraladı. Cevdet Asa kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

“KAVGA EDERSEM SAVCILIĞA ÇIKARIM”

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Kerim Yakut ifadesinde, “Cevdet ile kavga edersem savcılığa çıkarım diye düşündüm. Gayem savcılığa çıkmaktı” dedi. Yakut, canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yakut, verilen karara itiraz etse de istinaf başvurusunun reddine karar verildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne geldi.

Dosyayı inceleyen daire, hükmün hukuka uygun olduğunu belirtti, hükmün onanmasına karar verdi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır