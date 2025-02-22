Bursa’da yurtta kalan 4 kız çocuğu kayboldu iddiası: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı…

İddialara göre, 3 Şubat tarihinde okuldan dönerken yurda gitmeyen dört kız çocuğu, yarım günlük eğitimlerinin ardından kayboldu. Yurt yönetimi, ertesi gün çocukların ailelerine durumu bildirdi. İlk kaybolan çocuklardan birisi, 6 Şubat'ta bir vatandaşın yardımıyla önce annesiyle konuştuğu ve ardından polise teslim edildiği ancak, karakola götürülürken fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinde tekrar kaybolduğu iddia edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından kamuoyuna açıklamada bulunarak, çocukların kaybolma sürecinin ardından hızlı bir şekilde emniyet birimlerine bildirimde bulunulduğunu belirtti. Bakanlık, kaybolan çocukların kısa sürede bulunduğunu ve devlet korumasına alındığını duyurdu.

Yurt yönetiminin, çocukların izinsiz ayrılması ile ilgili araştırmalara devam ettiği, ayrıca konunun daha detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi. Bakanlık, olayla ilgili yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi gerektiği vurguladı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Bursa’da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlere dair aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. "Çocuklarımızın kuruluşta olmadığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklarımızın okul sonrası kuruluşa dönmedikleri tespit edildiği anda ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir.Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)