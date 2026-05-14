Bursa’da zehir tacirlerine darbe: Binlerce sentetik hap ele geçirildi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 871 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 871 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

