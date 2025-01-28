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  4. Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi, 1855 yılına dikkat çekti

Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi, 1855 yılına dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.01.2025 06:59
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerden hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bölgenin ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirten Görür, 'Stres biriktiriyor' diyerek uyardı.

Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi, 1855 yılına dikkat çekti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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"AYRINTILI İNCELENMESİ GEREKİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” dedi.

AFAFAF

Bursa’da korkutan deprem! "Bu sadece bir uyarı" Bursa’da korkutan deprem! "Bu sadece bir uyarı"
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Prof. Dr. Naci Görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bırak kentsel dönüsümü deprem olsa sağ kalanlar olsa bile istanbulda adam akıllı deprem toplanma alanı bile yok.
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