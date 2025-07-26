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Bursa'daki orman yangınları etkisini artırarak büyüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

Bursa'daki orman yangınları etkisini artırarak büyüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bursa daki orman yangınları etkisini artırarak büyüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor 1

"BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek,"Ağlaşan'dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor. Bursa'mıza Kestel ve Gürsu ilçelerimize büyük geçmiş olsun" dedi.

Bursa daki orman yangınları etkisini artırarak büyüyor! Söndürme çalışmaları devam ediyor 2

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa orman yangını
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