Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından gözler ise yine uzmanlara çevrildi.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: "KUZEY ANADOLU FAYI’NIN KUZEY KOLU TEHLİKELİ AMA GÜNEY DE TEHLİKELİ"

A Haber'e açıklama yapıp 4,3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "4.3 büyüklüğündeki deprem tabii ki geçen gün olan 3,9 ve 4 büyüklüğündeki depremlerden daha büyük. Dolayısıyla zaten Marmara güneyindeki depremlerin pek çoğu İstanbul çevresinden hissediliyor. Şöyle ki biz hep söylüyoruz Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu tehlikeli ama güneyi ihmal etmeyelim güney de tehlikeli. Çünkü güneyin de Kuzey Anadolu Fayı’nın bir kolu olduğunu ve geçmiş tarihlerde büyük depremler oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası da yine tehlike oluşturan fay zonlarından bir tanesi." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy devamında şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN SONRA DAHA BÜYÜĞÜ OLABİLİR Mİ?"

"Gemlik’in oradan geçen bir fay zonu. Birkaç günden beri aktif halde. Birbirinin artçısı diyebileceğimiz depremler değil bunlar. Sanki hepsi ayrıca müstakil, bağımsız depremler gibi görünüyor. Tabii bundan sonra daha büyüğü olabilir mi? Teorik olarak olabilir ama olacağını söylemek çok zor. Çünkü öyle bir bilgiyi önceden bilme şansımız yok sadece izleyerek söyleyebiliyoruz. Ama şunu söyleyelim Güney Marmara’daki fay zonları da Marmara Denizi’nin içerisinden geçen faylar kadar tehlikeli, hasar yapıcı faylardır. Tabii bu depremi atlatsak bile yine başka depremlerle yüz yüze geleceğiz. O yüzden yapı stoklarımızın yeni depremlere, büyük depremlere, hasar verici depremlere hazır olması gerekir."

"7 CİVARINDA DEPREM ÜRETECEĞİNİ VARSAYABİLİRİZ"

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise 4,3 büyüklüğündeki Gemlik depremini şu sözlerle değerlendirdi:

"Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel."