Bursa Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde ise 24 - 25 dereceye kadar yükselebilir. Gündüz boyunca güneşli bir hava hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü, sıcaklık 14 - 16 derece aralığında başlayacak. Öğle saatlerinde ise 25 - 26 dereceye kadar yükselebilir. 3 Ağustos Pazartesi günü, sabah saatlerinde 15 - 16 derece sıcaklık bekleniyor. Gün içinde ise sıcaklık 26 - 27 dereceye ulaşacak. 4 Ağustos Salı günü, sabah 15 - 16 derece olacak. Gün içinde sıcaklık 25 - 26 dereceye kadar çıkabilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olacaktır. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Hafif ve rahat kıyafetler giymek de konforunuzu artırır.

Bursa'da 1 Ağustos Cumartesi günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.