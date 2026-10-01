HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 1 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla ılıman ve keyifli hava koşulları sunuyor. Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif rüzgarlar ferahlık sağlıyor. Açık havada yürüyüş yapmak veya parklarda oturmak için uygun bir ortam mevcut. Ancak, ani kararmalar ve yerel yağışlar için şemsiye taşıma gerekliliği önemli. Hafta sonu daha sıcak günler bekleniyor.

Bursa Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa, 1 Ekim 2026 Perşembe günü ılıman ve keyifli bir hava durumu sunuyor. Hava, az bulutlu bir gökyüzü ile 19 – 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin ışıkları şehrin sokaklarını aydınlatıyor. Bu güzel hava, Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal.

Bugünkü hava oldukça keyifli. Gün ilerledikçe sıcaklık belli bir seviyeye ulaşıyor. Hafif rüzgarlar ferahlık sağlıyor. Açık havada yürüyüş yapmak ya da parkta oturmak isteyenler için ortam mükemmel. Ancak bazı saatlerde ani kararmalar ve yerel yağışlar görülebilir. Yanınıza mutlaka şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Bursa için olumlu seyir gösterecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar yükselecek. Gökyüzü daha çok mavi tonlar alacak. Bu durum, açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için fırsat yaratıyor. Hava değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Bursa'daki sonbahar ayları ani hava değişimleri getirebilir. Hava tahminlerine göre öğle saatlerine doğru ani yağışlar yaşanabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekseniz giysilerinizi hava koşullarına uygun seçin. Akşam saatleri için ceket almayı unutmayın.

Bursa'daki bu güzel gün, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Bugünün tadını çıkarırken gelecek günlerin de güzel geçeceğini bilmek mutluluk verici. Havanın tadını çıkarın. Hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın. Keyifli bir gün geçirmenin keyfini yaşayın!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdıİstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı
Samsun’da korkutan olay! İnsan iskeleti bulunduSamsun’da korkutan olay! İnsan iskeleti bulundu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.