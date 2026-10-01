Bursa Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 1 Ekim 2026 Perşembe günü ılıman ve keyifli bir hava durumu sunuyor. Hava, az bulutlu bir gökyüzü ile 19 – 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin ışıkları şehrin sokaklarını aydınlatıyor. Bu güzel hava, Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal.

Bugünkü hava oldukça keyifli. Gün ilerledikçe sıcaklık belli bir seviyeye ulaşıyor. Hafif rüzgarlar ferahlık sağlıyor. Açık havada yürüyüş yapmak ya da parkta oturmak isteyenler için ortam mükemmel. Ancak bazı saatlerde ani kararmalar ve yerel yağışlar görülebilir. Yanınıza mutlaka şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Bursa için olumlu seyir gösterecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar yükselecek. Gökyüzü daha çok mavi tonlar alacak. Bu durum, açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için fırsat yaratıyor. Hava değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Bursa'daki sonbahar ayları ani hava değişimleri getirebilir. Hava tahminlerine göre öğle saatlerine doğru ani yağışlar yaşanabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekseniz giysilerinizi hava koşullarına uygun seçin. Akşam saatleri için ceket almayı unutmayın.

Bursa'daki bu güzel gün, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Bugünün tadını çıkarırken gelecek günlerin de güzel geçeceğini bilmek mutluluk verici. Havanın tadını çıkarın. Hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın. Keyifli bir gün geçirmenin keyfini yaşayın!