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Bursa Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu ılımandır. Yer yer güneşli ve kapalı havanın hâkim olduğu bu günde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcutken, hafif rüzgar sabah saatlerinde serinletici bir etki sağlıyor. Ancak 2 ve 3 Kasım tarihlerinde hava kapalı ve yağışlı olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin planlarını buna göre yapmaları önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 1 Kasım 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu ılımandır. Bu sabah saatlerinde yer yer güneşli, yer yer kapalı bir hava hâkimdir. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerine doğru hafif bir serinleme beklenmektedir. Bu günlerde Bursa hava durumu, gezinti yapmak için uygundur. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için de koşullar idealdir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, arkadaşlarıyla bir kafede oturabilir. Ayrıca doğa yürüyüşü yapmak için harika bir zamandır.

Bugünkü hava durumunu değerlendirirken, rüzgarın etken olduğunu belirtmek gerekir. Hafif bir rüzgar, sabah serinletici bir etki yaratıyor. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın etkisi azalacak gibi görünüyor. Güneşten faydalanmayı düşünen Bursa sakinleri için ideal bir zaman dilimi vardır. Şehirde gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 2 ve 3 Kasım tarihlerinde hava kapalı olacak. Zaman zaman yağışlı havalara dönüşeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için nem oranı önemli bir faktördür. Aşırı yüksek nem, hava sıcaklığını hissedilir derecede etkileyebilir. Dışarı çıkacak olanların kıyafetlerini buna göre ayarlamaları faydalı olacaktır.

Hava koşullarındaki değişkenlik, Bursa'da yaşayanların alabileceği bazı önlemleri gerektiriyor. Kapalı alanlarda vakit geçirenler, uygun mekanlar seçmelidir. Yağış ihtimali olan günlerde şemsiye ve su geçirmez giysi kullanmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, havanın durumunu sürekli takip etmelidir. Bu, keyifli anların bölünmemesi adına önemlidir.

Bursa'nın hava durumu 1 Kasım'da keyifli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak akıllıca bir yaklaşımdır. Dışarıda olmayı sevenler, hava durumunu kontrol edip, uygun hazırlıkları yaparak bu güzel günlerin tadını çıkarabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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