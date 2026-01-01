HABER

Bursa Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu karla karışık yağmurlu ve soğuk geçecek. Gündüz sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında değişirken, gece sıcaklık -3 ile -8 derece olacağı için kalın giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanılması önerilir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek, ilk olarak 2 Ocak Cuma günü güneşli bir havanın beklenmesi sevindirici bir gelişme.

Ufuk Dağ

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Bursa'da hava durumu karla karışık yağmurlu ve soğuk olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 1 ile 3 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık -3 ile -8 derece civarında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek faydalı olacak. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar da almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 2 Ocak Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 10 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava bizi bekliyor. 4 Ocak Pazar günü hava çok bulutlu geçecek. Bu günkü sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Düşük sıcaklıklar, yaşlılar ve çocuklar için soğuk algınlığı riskini artırır. Kalın giysilerle korunmak sağlığı korur. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Ayrıca, hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olun. 1 Ocak'taki karla karışık yağmurlu hava göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almak önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak soğuk ve yağışlı hava karşısında koruma sağlar. Kalın giysiler de önemli bir savunmadır.

