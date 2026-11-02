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Bursa Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli bir gün bekleniyor. Buna rağmen, ani bulutlanmalar ve kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sürpriz oluşturabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 18 derece altına inmeyecek ve hava koşullarına dikkat etmek önemli olacak. Şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da hava durumu, 2 Kasım Pazartesi 2026 itibarıyla ılımandır. Bugün, şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Güneşin etkisiyle gün ilerledikçe sıcaklık artış gösterecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Ancak, aniden bastıran bulutlar ve kısa süreli yağışlar da olabilir. Bu durum günün sürprizleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde havanın değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalıdır.

Bursa’da son haftalarda iklimsel dalgalanmalar yaşanıyor. Nem oranı yüksek. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırarak bunaltıcı bir etki yaratabilir. İşten veya okullardan dönerken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Hava güneşli görünse de beklenmedik bir yağışa karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Orta vadeli tahminler, birkaç gün boyunca benzer seyir olacağını gösteriyor. Sıcaklıklar 18 derece altına düşmeyecek. Çoğunlukla 19-21 derece arasında kalacak. Ancak, bazı günlerde bulutlu geçişler ve kısa süreli yağışlar olabilir. Kıyafetlerinizi hava koşullarına göre düzenlemeniz akıllıca olacaktır.

Hava durumu konusunda dikkatli olmak önemlidir. Hem sağlığınızı hem de günlük yaşamınızı etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Kalabalık alanlarda bulunanlar, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelidir. Uygun giysiler seçmek de fayda sağlar. Bursa'nın doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyenler hava şartlarını dikkate alarak plan yapmalıdır. Havaların değişkenliği, açık hava etkinlikleri için tedbirli olmayı gerektirir.

Bursa'nın 2 Kasım 2026'daki hava durumu, yaz aylarının son dönemleri gibi sıcak ve değişkendir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyor. Ancak, tedbirli olmak ve hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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