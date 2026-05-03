Bursa Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu serin ve yağışlı. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 7 ile 12 derece arasında değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu koşullar için sarı kodlu uyarı yaptı. Kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Şemsiye veya yağmurluk gibi suya dayanıklı ekipmanlar kullanılmalıdır. Yol alırken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Araçların lastiklerinin diş derinliğine dikkat edilmelidir.

4 Mayıs Pazartesi günü hava durumu yağışlı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında seyredecek. 5 Mayıs Salı günü yağışlar yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıklar 3 ile 18 derece arasında değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu tarihte sıcaklıklar 5 ile 22 derece arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü hava az bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 24 derece arasında değişecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planların hava durumuna göre düzenlenmesi sağlığınız için yararlıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Bu önlemler, olası hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.