Bursa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 3 Şubat 2026 Salı. Bursa'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Nem oranı yüksek duracak. Rüzgar hızı 1.6 km/s civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar kullanmanız faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 12 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Sağanak yağış bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan bölgelerde vakit geçirin. Güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.