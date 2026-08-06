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Bursa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, gece 20 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %65 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu sıcak günlerde dışarıda kalmak isteyenlerin şapka takmaları ve güneş kremi kullanmaları önem taşıyor. Bol su içmek de önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da hava durumu 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Bursa'da bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli şeklinde özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğimizi bekliyoruz. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı alacağımıza dair tahminler mevcut. 9 Ağustos Pazar günü de hava sıcaklığının 25 derece civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için iyi bir tercih olacaktır. Bu önlemler, Bursa'da sıcak ve güneşli günlerde rahat geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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