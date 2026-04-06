Bursa Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi, Bursa'da hava genellikle güneşli. Hava ılık olacak. Gündüz sıcaklıklar 17-18 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. Bu durum, bugünkü hava koşullarının keyifli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Salı günü, 7 Nisan, hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 18-19 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 8 Nisan, hava serin ve yağmurlu. Sıcaklıklar 11-12 derece civarında olacak. Perşembe günü, 9 Nisan, hava yine serin ve yağmurlu. Sıcaklıklar bu günde 11-12 derece arasında seyredecek. Cuma günü, 10 Nisan, serin ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 11-12 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde şemsiye almak faydalı. Su geçirmez mont da yanınıza alabilirsiniz. Soğuk günlerde kat kat giyinmelisiniz. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için bu önlemler önemlidir.