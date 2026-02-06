HABER

Bursa Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 6 Şubat 2026 tarihi için hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece, hissedilen sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilirken, akşam saatlerinde 13 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden esiyor. Ayrıca, nem oranının sabah %77, gündüz %62, akşam %75 ve gece %85 olacağı tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır.

Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da, 6 Şubat 2026 Cuma günü, hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre civarında bekleniyor. Nem oranı sabah %77. Gündüz %62, akşam %75 ve gece %85 civarında olması öngörülüyor. Basınç sabah saatlerinde 985 hPa. Gündüz 983 hPa, akşam 980 hPa ve gece 977 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi, 7 Şubat 2026'da, hava sıcaklığının en yüksek 16 derece, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Pazar, 8 Şubat 2026'da ise hava sıcaklığının en yüksek 14 derece, en düşük 11 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü, 9 Şubat 2026'da hava sıcaklığının en yüksek 13 derece, en düşük 8 derece olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir.

Bursa'daki hava durumu ve gelecek günlerin hava tahmini hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olacaktır.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
