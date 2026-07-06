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Bursa Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük olacak. Bu durum hava kalitesini artıracak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var. Doğa yürüyüşleri yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir zaman.

Bursa Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu hava kalitesini artıracak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçireceğiz. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklarının 21 ile 24 derece olması tahmin ediliyor. Yine güneşli bir hava olacak. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Hava koşulları güneşli olacak. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınları ile sıcaklıklar artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Hafif bir rüzgar olacağı için şapka veya güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde Bursa'nın keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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