Bursa Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte 17 kilometre hızla esecek. Bu durum, hava koşullarını daha da serinletecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sis görülebilir. Görüş mesafesinde azalma yaşanabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Nisan Perşembe'de sıcaklık 5 ile 13 derece arasında olacak. 10 Nisan Cuma'da ise sıcaklık 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Serin ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.