Bursa Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 14-17 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunması öneriliyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak, sağlığınızı korumak açısından önemli.

Seray Yalçın

Bursa'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 derece civarına düşmesi bekleniyor. Yani Bursa'daki hava durumu 13 ile 0 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava sıcaklığı 17 derece civarına yükselebilir. Akşam saatlerinde yine 0 derece civarına düşmesi öngörülüyor. 11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 14 derece seviyelerine ulaşacak. Akşam saatlerinde 0 dereceye düşmesi bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 11 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıklarının 14-17 derece arasında olması bekleniyor. Geceleri ise sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayabilir.

Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de önemlidir. Bursa'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu yüzden şemsiyeye ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir. Bu nedenle rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir.

Bursa'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-17 derece civarına ulaşacak. Geceleri ise 0 derece civarında seyredecek. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayabilir.

