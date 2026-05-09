Bursa Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 14°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 23°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

10 Mayıs Pazar günü sıcaklık 11°C ile 24°C arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 11 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 27°C arasında seyredecek. 12 Mayıs Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar da görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 28°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenliği açık hava etkinlikleri için önem taşıyor. Özellikle plan yapanların hava durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıktığınızda yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.