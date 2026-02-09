Bursa Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu yağmurlu. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 36 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı 18:31 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Kapalı ve bulutlu bir gün olması bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 4 ile 10 derece olacak. Değişken bulutluluk yaşanacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklığı 8 ile 12 derece arasında değişecek. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dikkatli olmak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyenizi sağlam tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinip gerekli önlemleri alarak, Bursa'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.