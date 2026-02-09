HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu yağmurlu ve 5 ile 11 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %78 civarındayken, saatte 36 kilometreye varan rüzgar esmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 4 ile 12 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu günler yaşayacak olan Bursa'da, yağışlı havalar için uygun kıyafetler giymek ve önlemler almak sağlık açısından önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu yağmurlu. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 36 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı 18:31 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Kapalı ve bulutlu bir gün olması bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 4 ile 10 derece olacak. Değişken bulutluluk yaşanacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklığı 8 ile 12 derece arasında değişecek. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dikkatli olmak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyenizi sağlam tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinip gerekli önlemleri alarak, Bursa'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.