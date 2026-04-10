Bursa Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Nisan Cuma günü hava durumu, güneşli bir başlangıçla başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 9 ile 12 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 0 ile 4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişecek. Bu durum, havanın daha serin hissettirmesine neden olabilir.

Gelecek günlerde hava durumu, Bursa'da değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç yaşanacak. Ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 ile 17 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise yine 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Pazar günü yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Ancak hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları da 0 ile 4 derece civarında olacak. Pazartesi günü artan bulutlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 4 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Bu, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak da faydalı olacaktır. Bu önlemler, sizi daha konforlu hale getirebilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi olumsuz hava koşullarından korumanıza yardımcı olur.