Google'a rekabet cezası: Şimdiye kadarki en büyüğü! Tam 9 haneli

Avrupa Birliği’nin (AB), teknoloji devi Alphabet’e bağlı Google’a yönelik yürüttüğü antitröst soruşturmasında sona yaklaşıldı. Alman Handelsblatt gazetesinin Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Google’a üç haneli milyon euro tutarında dev bir ceza verilmesi planlanıyor.

AB’nin, Dijital Pazarlar Yasası’nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a şimdiye kadar verilen en büyük cezayı kesmeye hazırlandığı belirtilirken, resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

KENDİ HİZMETLERİNİ RAKİPLERİNİN ÖNÜNE KOYDU

Soruşturma kapsamında, Google’ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerine göre öne çıkardığı iddiaları mercek altına alındı. Avrupa Komisyonu’nun, şirketin yerel düzenlemelere tam uyum sağlamasını hedeflediği ifade edildi.

Mart 2025’te resmen başlatılan inceleme, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin dijital pazardaki hakimiyetini sınırlamayı amaçlayan DMA kapsamında yürütülüyor. AB yönetimi, yeni düzenlemelerle teknoloji devlerinin rekabeti bozucu uygulamalarına karşı daha sert yaptırımlar uygulamayı hedefliyor.

Google cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.