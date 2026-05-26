HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google'a rekabet cezası: Şimdiye kadarki en büyüğü! Tam 9 haneli

Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a şimdiye kadarki en büyük rekabet cezalarından birini vermeye hazırlanıyor. Üç haneli milyon euroyu bulması beklenen yaptırımın yaz tatili öncesinde açıklanacağı öne sürüldü.

Google'a rekabet cezası: Şimdiye kadarki en büyüğü! Tam 9 haneli
Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Birliği’nin (AB), teknoloji devi Alphabet’e bağlı Google’a yönelik yürüttüğü antitröst soruşturmasında sona yaklaşıldı. Alman Handelsblatt gazetesinin Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Google’a üç haneli milyon euro tutarında dev bir ceza verilmesi planlanıyor.

AB’nin, Dijital Pazarlar Yasası’nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a şimdiye kadar verilen en büyük cezayı kesmeye hazırlandığı belirtilirken, resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Google a rekabet cezası: Şimdiye kadarki en büyüğü! Tam 9 haneli 1

KENDİ HİZMETLERİNİ RAKİPLERİNİN ÖNÜNE KOYDU

Soruşturma kapsamında, Google’ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerine göre öne çıkardığı iddiaları mercek altına alındı. Avrupa Komisyonu’nun, şirketin yerel düzenlemelere tam uyum sağlamasını hedeflediği ifade edildi.

Mart 2025’te resmen başlatılan inceleme, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin dijital pazardaki hakimiyetini sınırlamayı amaçlayan DMA kapsamında yürütülüyor. AB yönetimi, yeni düzenlemelerle teknoloji devlerinin rekabeti bozucu uygulamalarına karşı daha sert yaptırımlar uygulamayı hedefliyor.

Google cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de gözler İzmir'de! Özgür Özel mitingi öncesi yer polemiğiCHP'de gözler İzmir'de! Özgür Özel mitingi öncesi yer polemiği
CHP'deki olaylı gün: "Polis, CHP yönetiminin talebiyle girdi"CHP'deki olaylı gün: "Polis, CHP yönetiminin talebiyle girdi"

Anahtar Kelimeler:
Ceza Avrupa Birliği Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.