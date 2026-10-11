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Bursa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 11 Ekim Pazar günü açık ve keyifli bir hava durumu etkili olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek, bu da dış mekan etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Ancak, iklim değişikliği dolayısıyla hava durumu tahminlerine dikkat etmekte fayda var. Piknik yapma ve tarihi yerleri gezme fırsatlarıyla dolu bu gün, doğanın güzelliklerini gözler önüne serecek.

Bursa Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünkü hava durumu, 11 Ekim Pazar 2026 itibarıyla Bursa'da keyifli. Havanın genel olarak açık olduğu gözlemleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, dış mekan etkinlikleri için mükemmel bir hava demektir. Sabah saatlerinde hava hafif serin. Gün ilerledikçe sıcaklıklar artacak. Güneşin sıcak ışıklarıyla dışarıda vakit geçirme keyfi artacak. Bursa'da buluşmalar düzenlemek harika bir fırsat. Yeşil alanlarda piknik yapmak ya da tarihi yerleri gezmek için de uygun bir zamandayız.

Hava durumu açısından Bursa'da mevsim mutluluk veriyor. Ancak, hava dalgalı olabilir. İklim değişikliği etkileri nedeniyle, birkaç gün için hava durumu tahminlerine dikkat edilmesi önemlidir. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için uygun. Akşam saatlerinde soğuma ihtimali var. Güneş battıktan sonra serin rüzgarlar gelebilir. Üzerinizde bir hırka ya da hafif bir kaban bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, hafif bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Noktasal yağışların görülme ihtimali de var. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın kalabilir. Ancak bazı bölgelerde beklenmeyen hava değişiklikleri yaşanabilir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmura dayanıklı dış giyim bulundurmak iyi bir fikir. Bu, ani sürprizlere karşı sizi hazırlıklı hale getirebilir.

Bursa'da 11 Ekim Pazar günü harika bir hava durumu mevcut. Dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir ortamda olacağız. Hava durumu tahminleri kesin değildir. İklim değişikliği etkilerini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Günün her saatinde güncel hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun giyinmek, güzel havadan maksimum fayda sağlamanızı sağlar. Doğa, özellikle bu mevsimde sunduğu güzelliklerle doludur. O halde, Bursa'da güzel bir gün geçirmeye hazır olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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