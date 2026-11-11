Bursa Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

11 Kasım 2026 Çarşamba günü Bursa'daki hava durumu değişken bir tablo sunuyor. Kentte hafif rüzgar var. Bulutlu bir gökyüzü hâkim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Bursa'da ılıman bir gün geçirileceğini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak. Gün ortasında ise bu sıcaklık belirgin bir şekilde hissedilecek.

Bursalılar için hava oldukça tatmin edici. Özellikle açık havada yürüyüş yapmak uygun bir zaman. Kahve keyfi için de iyi bir gün. Ancak bulutlar, ani yağışların olabileceğini işaret ediyor. Bu nedenle evden çıkmadan hava durumuna bakmak önemli. Yanınıza bir yağmurluk almak ayrıca iyi bir fikir. Havanın bu kadar değişken olması, dışarıda plan yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir nokta.

Gelecek günlerde Bursa'daki hava durumu değişiklik gösterecek. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Yağışlı günlerin sayısı artacak. Bu da demektir ki, yazın sona ermesiyle birlikte kapalı hava ve yağışlar kenti etkileyecek. Dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Özellikle hafta sonu planları için hava koşullarını göz önünde bulundurmak iyi olacaktır.

Hava durumundaki bu değişkenlik, hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor. Ani sıcaklık değişiklikleri sağlık sorunlarına neden olabilir. Dışarıda iken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre önlemler almak da gereklidir. Dışarıdaki koşullar ne olursa olsun, Bursa'nın tadını çıkarmak mümkündür.

Bursa hava durumu 11 Kasım 2026'da dikkat edilmesi gereken bir gün sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bulutların arasından güneş ışığı sızıyor. Gün boyunca keyifli anlar bekleniyor. Ancak beklenmeyen yağışlar için önlem almak en iyi tavsiye. Gelecek günlerde artan yağışlı hava ve soğuk günlere hazırlıklı olunmalıdır.