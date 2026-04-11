Bursa Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif yağmur görülecek. Öğle ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgarın hızı 2 ile 3 km/saat arasında dalgalanacak.

Bugünkü hava durumu, Bursa'da ılıman ve hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya su geçirmez mont almak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu durum, kat kat giyinmeyi gerektiriyor. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü ise güneşli bir hava sağlanacak. Sıcaklıklar 12 Nisan'da 14 ile 16 derece arasında olacak. 13 Nisan'da sıcaklık 19 ile 22 dereceye çıkacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ayrıca, olası yağışlar için hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu hale getirecek.