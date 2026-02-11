Bursa Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Öğleden sonra yağışlar etkisini gösterebilir. Bursa'daki hava durumu hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 13-14 derece arasında kalacak.

12 Şubat Perşembe günü yağışlar geri dönecek. Sıcaklık 18 dereceye kadar yükselebilir. 13 Şubat Cuma günü yağmur devam edecek. Sıcaklık yine 18 derece civarında bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağışlı sıcak bir hava öngörülüyor. Sıcaklık önceki günle benzer düzeyde olacak.

Bu değişken hava koşulları dikkat gerektiriyor. Yağışların geri dönmesi, günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlar yol koşullarını etkileyebilir. Trafikte daha dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunda değişiklik olabileceğinden, güncel tahminleri kontrol etmenizde yarar var.