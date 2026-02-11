HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugün parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 13-14 derece civarında seyrederken, öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. 12 Şubat'ta sıcaklık 18 dereceye kadar yükselebilir. 13 Şubat'ta yağmur devam edecek. Bu değişken hava koşulları günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetlerle şemsiye bulundurmak önem taşır. Güncel hava durumu tahminlerini kontrol etmeyi unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Öğleden sonra yağışlar etkisini gösterebilir. Bursa'daki hava durumu hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 13-14 derece arasında kalacak.

12 Şubat Perşembe günü yağışlar geri dönecek. Sıcaklık 18 dereceye kadar yükselebilir. 13 Şubat Cuma günü yağmur devam edecek. Sıcaklık yine 18 derece civarında bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağışlı sıcak bir hava öngörülüyor. Sıcaklık önceki günle benzer düzeyde olacak.

Bu değişken hava koşulları dikkat gerektiriyor. Yağışların geri dönmesi, günlük planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlar yol koşullarını etkileyebilir. Trafikte daha dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunda değişiklik olabileceğinden, güncel tahminleri kontrol etmenizde yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabineye hafız Bakan! Yarışmada birinci olmuştuKabineye hafız Bakan! Yarışmada birinci olmuştu
Kanada'daki okulda saldırı! Ölü ve yaralılar varKanada'daki okulda saldırı! Ölü ve yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.