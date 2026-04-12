Bursa Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 12 Nisan 2026 Pazar günü oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 14 derece civarında seyredecek. Bursa'daki hava ılıman ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Nisan Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 ile 3 derece arasında değişecek. 14 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 22 ile 10 derece arasında olacak. 15 Nisan Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 22 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşamları dışarı çıkarken ceket almak faydalı olur. Güneşli havanın tadını çıkarmalı, güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca güneşli ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.