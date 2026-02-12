Bursa Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 5 derece olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece ise sıcaklık 12 dereceye kadar inebilir. Hafif yağışlı bir hava koşulu bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranının ise %83 civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişken olacak. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 12 derece. En yüksek sıcaklık ise 19 derece civarında bekleniyor. Hafif yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık en düşük 12 derece. En yüksek sıcaklık ise 16 derece civarında öngörülüyor. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 3 derece. En yüksek sıcaklık ise 7 derece civarında olması tahmin ediliyor. Hafif kar yağışlı bir gün olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarının düşebileceği günlerde soğuk algınlığına karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Uygun giyinmeye özen göstermelisiniz.